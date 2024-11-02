Şehit Yahya Sinvar'ın ''Diken ve Karanfil'' adlı romanı İran'da basıldı

Şehit Yahya Sinvar'ın kaleme aldığı ''Diken ve Karanfil'' adlı romanı İran'da basıldı.

Bu roman İranlı Esma Hacezade tarafından Farsçaya kazandırıldı.

Filistin direnişinin en önemli isimlerinden olan Yahya Sinvar, çeyrek asırlık hapishane günlerinde kaleme aldığı “Diken ve Karanfil” adlı bu eserinde; şahsî hatıralarını, acılarını ve umutlarını, Filistin halkının benzersiz ve upuzun hikâyesiyle iç içe aktarıyor.

Roman özellikleri taşımasının yanında bir otobiyografi yahut hatırat olarak da okunabilecek eserde, 1967’deki Altı Gün Savaşları’nda yaşanan ağır yenilgiden, Aksâ İntifadası’nın bölgeyi sarstığı 2000’li yıllara kadarki süreçte Filistin halkının kesintisiz ve çok yönlü mücadelesinin temel ve kritik aşamaları ele alınıyor. İşgal zindanlarında ve esaretin karanlığında, gardiyanların gözlerinden ve cellatların kirli ellerinden gizlenmeyi başararak gün yüzüne çıkan kitapta; ardı arkası gelmeyen saldırılar, göçler, acılar, mahrumiyetler, özlemler, kıyımlar ve ara sıra yüzleri güldüren sevinçler, içeriden bir gözle ve cerbezeli bir anlatımla sunuluyor.