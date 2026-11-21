El Cezire televizyonunun haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın yurt dışındaki petrol satışlarından elde ettiği gelirlerin tahsil edilmesine yönelik mekanizmada yer aldıkları ve ABD yaptırımlarını aşmaya çalıştıkları iddiasıyla dört İran vatandaşını yaptırım listesine aldı.

El Cezire, yaptırım uygulanan dört İran vatandaşının kimliklerine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, daha önce Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada ABD’nin yaptırım politikasına tepki göstermişti.

Erakçi, İran halkını temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan yaptırımların sürdürülmesinin, ülkesinin meşru hak ve çıkarlarını savunma konusundaki kararlılığını daha da güçlendirdiğini belirtmişti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran’ın yurt dışında petrol satışına aracılık eden kişi ve kuruluşların elinde bulunan milyarlarca dolarlık petrol gelirini geri almaya çalıştığını öne sürdü.

Bessent, bugüne kadar sonuç vermediği yönünde eleştiriler bulunan yaptırım politikasını yeniden gündeme getirerek, Washington’ın “Ekonomik İzolasyon” adını verdiği operasyon kapsamında İran’ın yurt dışındaki petrol satışlarını kolaylaştırdığı iddia edilen kilit aracılara yönelik adımlar attığını savundu. ABD yönetimi, söz konusu kişileri “petrol emanetçileri” olarak nitelendiriyor.

ABD Hazine Bakanlığının açıklamasında, operasyonun başlamasından bu yana ABD’nin askerî ablukası dışındaki sularda hiçbir petrol sevkiyatının bulunmadığı ve gemilere petrol yüklenmediği de iddia edildi.

Bakanlık, İran yönetiminin petrol satışlarını kolaylaştıran aracılardan milyarlarca dolarlık gelirini geri almaya çalıştığını, ancak bu aracıların bazı durumlarda satış gelirlerini kişisel çıkarları için kullandığını ileri sürdü.

ABD Hazine Bakanı Bessent, ülkesinin İran’a uyguladığı yaptırımlardan söz etmeden, İran yönetiminin kendi çıkarlarını vatandaşlarının çıkarlarının önünde tuttuğunu iddia etti. Bessent, sıradan İran vatandaşlarının ekmek ve yakıt sıkıntısı yaşadığını öne sürdü.

İran’ın deniz yoluyla taşınabilir petrol stoklarını tükettiğini ve daha önce sattığı petrolün gelirlerini hiçbir zaman tahsil edemeyebileceğini de savunan Bessent, açıklamasını tehditkâr bir ifadeyle tamamladı.

Bessent, İran’ı “batan bir gemiye” benzetti.