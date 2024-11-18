Bekayi: İran'a yönelik her türlü uygunsuz eylem tepkiyle karşılanacaktır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Bekayi İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin özel temsilcisi Ali Laricani'nin Lübnan ve Suriye ziyareti hakkında "Bu ziyaretler, İran diplomasisinin hedeflerini ilerletmek için ülkenin tüm kapasitelerini kullandığının bir işaretidir. Siyonist rejimin saldırganlığını önlemede önde gelen iki ülke olarak Suriye ve Lübnan'da olmanın mesajı, direnişe ve halkına destek olmaktır." dedi.

Nükleer tesislerimizi korumak için her türlü tedbiri alıyoruz

Sözcü Bekayi nükleer tesislere yönelik saldırıların ve Siyonist rejimin tehditlerinin hukuka aykırı olduğuna yönelik Güvenlik Konseyi kararı hakkında "533 sayılı Karar, nükleer tesislere yönelik her türlü tehdidi yasaklayan maddelerden biridir. Bu belge açıktır ve Güvenlik Konseyi'nin bu durumlara müdahale etmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu, bu tür tehditlerin ülkelerin ulusal güvenliğine yönelik tehdit olduğu ve Birleşmiş Milletler'in bu tür tehditlere kararlı bir yanıt vermesi gerektiği anlamına geliyor. Bölgemiz Siyonist rejimin hukuka aykırı bu yaklaşımlarına onlarca yıldır aşinadır ve nükleer tesislerimizi korumak için her türlü tedbiri alıyoruz" ifadesini kullandı.

Hiçbir zaman Ukrayna’daki çatışmanın parçası olmadık

Bekayi Avrupa Birliği'nin İran'ın gemi sevkiyatına ilişkin toplantısı ile ilgili "İran'ın çıkarlarına yönelik herhangi bir eylem mutlaka tepkiyle karşılanacaktır. Dışişleri Bakanı Irakçi, Ukraynalı yetkililerin İran'ın Rusya'ya füze vermediğini kabul ettiğini de belirtti. Biz Ukrayna'daki çatışmanın hiçbir zaman parçası olmadık ve bu çatışmanın karmaşıklaşmasının bazı Batılı ülkelerin bu krize yaptığı müdahalelerden kaynaklandığını düşünüyoruz. Dolayısıyla İran böyle bir durumunda tedbirle her türlü tepkiyi verecektir." ifadesinde bulundu.

Bekayi Fas-İran ilişkileri hakkında "İran , komşu ülkeler, bölge ülkeleri ve İslam ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesini ve genişletilmesini her zaman memnuniyetle karşılamıştır. Fas'la ilişkilerimizin tarihi bellidir. İran hiçbir zaman bağları koparmayı tercih etmedik" açıklamasını yaptı.

Siyonist rejimin uluslararası toplantılardaki varlığının hiçbir mansı yok

Siyonist rejimin başkanının Azerbaycan'da düzenlenen COP29'a katılmamasına ilişkin İsmail Bekayi "İlkelere, ahlaka, uluslararası normlara inanmayan, bir millete saldırmaya kalkışan bir rejim, bu tür etkinliklere katılmayı hak etmiyor. Sorunların çözümüne yönelik konuşulması gereken uluslararası toplantılarda rejimin varlığının hiçbir manası yok." şeklinde konuştu.

İyi niyetle, Avrupa ile çıkar temelinde müzakere etmeye hazırız

Avrupa ile müzakereler hakkında BM Genel Kurulu oturum sırasında Avrupalı yetkileler ile ortak endişelerimizi dile getirdik. Bu görüşmelerde Avrupa ile milli çıkarlarımız doğrultusunda müzakere yapmaya hazırız" ded.

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