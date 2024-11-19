Tahran'dan AB'nin 'İran gemilerine yaptırım' kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Avrupa Birliği(AB) ve İngiltere'nin, İran'ın Rusya'ya balistik füze verdiği iddiasıyla, İran nakliyesi, bir kişi ile 4 İranlı ve Rus kuruluşuna yaptırım kararını şiddetle kınadı.

Bekayi bunun haksız bir eylem olduğunu ve uluslararası hukuk standartlarına, aynı zamanda JCPOA'ya aykırı olduğunu belirtti.

AB’nin, balistik füzelerin İran'dan Rusya'ya gönderdiğine ilişkin iddialarını bir kez daha redden Bekayi "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin bile Rusya'ya hiçbir İran füzesinin teslim edilmediğini açıkça söylediği halde, AB’nin meşruiyet veya hukuki dayanaktan yoksun olan yaptırım kararı hiçbir şekilde haklı gösterilemez." dedi.

Bekayi, İranlıların çıkarlarını ve temel haklarını etkileyen söz konusu yaptırımların, sistematik insan hakları ihlalinin açık bir örneği olduğunu ve bu yaptırımları hazırlayanlar için uluslararası sorumluluk getirdiğini vurguladı.

Sözcü Bekayi "Seyrüsefer özgürlüğü ve deniz ticareti, uluslararası deniz hukukunun temel ilkelerinden biridir ve buna dayanarak, Avrupalı tarafların uluslararası hukukun ihlaline ilişkin uluslararası sorumluluğu açıktır." ifadesini kullandı.

Bekayi ayrıca İran’ın, çıkarlarını ve ulusal güvenliğini güvence altına almak için tüm kapasitesini kullanacağını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) İran'dan Rusya'ya insansız hava araçları (İHA) transferi yapılmasının iddisıyla, İran nakliyesi, bir kişi ile 4 İranlı ve Rus kuruluşuna yönelik yeni yaptırımlar uygulaığını açıkladı.

AB'nin açıklamasında, İran'ın Rusya'nın Ukrayna'ya ve Ortadoğu ile Kızıldeniz bölgesindeki silahlı grup ve kurumlara karşı yürüttüğü savaşa verdiği askeri destek nedeniyle Avrupa Birliği'nin kısıtlayıcı tedbirler çerçevesinin genişletileceği iddia edildi.

İran insansız hava araçlarının Rusya'ya nakledilmesindeki İran Nakliye Şirketi (IRISL) ve yöneticisi Muhammad Rıza Khiyabani'nin rolleri bahane edilerek Avrupa'nın yaptırım listesine alındılar.

AB ayrıca üç Rus nakliye şirketine MG Flot, VTS Broker ve Arapax'a da yaptırım uyguladı.