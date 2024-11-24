İran'dan ABD'nin Venezuela'nın içişlerine müdahalesine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda, ABD ve bazı müttefiklerinin Venezuela'nın iç işlerine yasadışı müdahalelerine tepki gösterdi.

Bekayi’nin paylaşımında, “İran, Venezuela'nın iç işlerine yapılacak herhangi bir dış müdahaleyi, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı ilkelerine aykırı bir eylem olarak değerlendiriyor ve bu ülkede istikrar ve barışı bozduğuna inanıyor” ifadesini kullandı.

Bekayi’nin paylaşımının devamında, “ABD ve bazı müttefiklerinin Venezuela'nın iç işlerine, 2019 yılındaki paralel hükümetin tanınması yoluyla yaptığı zarar verici ve bölücü müdahaleleri anımsatan yasa dışı müdahalelerini kınıyor ve bu ülkenin seçilmiş ve meşru başkanı Nicolas Maduro’yu destekliyoruz. Ayrıca Venezuela hükümetinin ve halkının, ABD'nin hukuka aykırı yaptırımları ve haksız baskılarının yol açtığı sorunların aşılması yönündeki çabalarını takdirle karşılıyoruz” ifadelerine yer verildi.