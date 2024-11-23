İran'dan İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi'ne mektup

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İrevani, İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward'a gönderdiği mektupta ABD ve İngiltere'nin bölgedeki istikrarsızlığa ve Ukrayna'daki çatışmalara ilişkin İran karşıtı suçlamalarını reddederek bu iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Bu mektup Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık temsilcilerinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 18 Kasım 2024'teki açık toplantısında dile getirdiği asılsız suçlamalara yanıt olarak gönderiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, barışı ve güvenliği teşvik etmek yerine, Güvenlik Konseyi'ni felç etti ve İsrail rejiminin, meşru müdafaa gerekçesi altında ve tam dokunulmazlık ile saldırılarına ve cinayetlerine devam etmesine izin verdi. Bu, ABD'nin yakın zamanda ateşkes kararını veto etmesiyle açıkça görülüyor.

ABD ve İngiltere, İsrail rejiminin suçlarının sebebi iken kendilerini sorumluluktan kurtaramazlar.

İsrail rejimine koşulsuz destek vermeleri çatışmaların devamını körükledi. Bu aynı zamanda Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliği koruma misyonunu da baltalıyor.

Aynı şekilde İngiltere Dışişleri Bakanı'nın bu toplantıda İran'ı bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçlayan asılsız suçlamalarını da şiddetle reddediyoruz. Bu asılsız iddialar, İngiltere'nin bölgede istikrarsızlık ve kaos yaratmadaki tarihsel ve süregelen rolünü gizlemeye yönelik açık bir girişimdir.

Ayrıca, aynı gün Güvenlik Konseyi'nin toplantısında "uluslararası barış ve güvenliğin korunması" gündemiyle iki ülkenin temsilcilerinin Ukrayna'daki çatışmayla ilgili olarak İran'a yönelttiği benzer suçlamaları da kategorik olarak reddediyoruz. İran'ın Ukrayna'ya yönelik tutumu net, sabit ve değişmeden kaldı."