İngiltere'nin Tahran Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

İngiltere'nin, aralarında İran Denizcilik Şirketi ve İranAir'in de bulunduğu bazı İranlı kişilere, İran'dan Rusya'ya balistik füze gönderme bahanesiyle yasadışı yaptırımlar kararı almasının ardından, İngiliz Maslahatgüzarı İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa genel müdür yardımcısı Abbas Nadiri, İngilizlerin bu eylemini, uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve seyrüsefer özgürlüğü ve deniz ticareti ilkesini bozduğunu düşünerek şiddetle kınadı.

İran'ın Rusya'ya balistik füze gönderdiği ve Ukrayna Devlet Başkanı'nın yalan olduğunu kabul ettiği iddiasını reddeden Nadiri, "İran'ın diğer ülkelerle savunma ve güvenlik alanında meşru ve hukuki işbirliği yapması hiçbir üçüncü tarafa karşı değildir ve aralarında İngiltere'nin de bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinin İran'ın diğer ülkelerle savunma işbirliğine yasadışı müdahalesi kabul edilemez." dedi.

Nadiri, İran'ın uluslararası standartlara aykırı olan bu akıl dışı davranışları cevapsız bırakmayacağını, bu tür haksız ve çatışmacı davranışların sonuçlarından İngiliz hükümetinin sorumlu olduğunu söyledi.

İngiliz Maslahatgüzarı ise bu çağrıda durumu en kısa sürede Londra'ya ileteceğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) İran'dan Rusya'ya insansız hava araçları (İHA) transferi yapılmasının iddisıyla, İran nakliyesi, bir kişi ile 4 İranlı ve Rus kuruluşuna yönelik yeni yaptırımlar uygulaığını açıkladı.

AB'nin açıklamasında, İran'ın Rusya'nın Ukrayna'ya ve Ortadoğu ile Kızıldeniz bölgesindeki silahlı grup ve kurumlara karşı yürüttüğü savaşa verdiği askeri destek nedeniyle Avrupa Birliği'nin kısıtlayıcı tedbirler çerçevesinin genişletileceği iddia edildi.

İran insansız hava araçlarının Rusya'ya nakledilmesindeki İran Nakliye Şirketi (IRISL) ve yöneticisi Muhammad Rıza Khiyabani'nin rolleri bahane edilerek Avrupa'nın yaptırım listesine alındılar.

AB ayrıca üç Rus nakliye şirketine MG Flot, VTS Broker ve Arapax'a da yaptırım uyguladı.