“Filistin” konulu uluslararası afiş sergisi uzatıldı

İran İslami Tebliğ Kurumu'na bağlı Kültür Merkezi tarafından düzenlenen “Tufan Devam Ediyor” konulu Uluslararası Afiş Sergisi 30 Kasım tarihine kadar uzatıldı.
Filistinlerin seslerini duyuran çalışmalarının yer aldığı sergiye İran'ın yanı sıra Filistin, Avustralya, Kanada, Kolombiya, Mısır, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, ABD, Lübnan, Endonezya, Irak, İtalya, Ürdün, Kuveyt, Libya, Malezya, Hollanda, Norveç, Umman, Pakistan, Portekiz, İngiltere, Uruguay, Yemen gibi ülkelerden 82 sanatçı ve tasarımcı katıldı.
Afiş sergisi 21 Ekim tarihinde açılmıştı.
Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Filistinli şehit sayısı son 24 saatte 50 artarak 43 bin 972'ye yükseldi.
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