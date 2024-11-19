İsrail'in Gazze'de katlettiği gazetecilerin sayısı 190'a yükseldi

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyine düzenlediği topçu saldırısında gazeteci Ahmed Ebu Şeria'nın hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail rejimi 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında toplam 190 gazeteciyi katletti.

Öte yandan Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebubekir, Ramallah'ta düzenlenen ve iki gün sürecek “Filistin için Medya” konferansının açılış konuşmasında, Gazze'deki gazetecilerin İsrail'in saldırıları nedeniyle basın tarihinin en büyük katliamına maruz kaldığını söyledi.

Gazze'deki gazetecilerin uçaklar, tanklar ve kurşunlar altında çalışmak zorunda kaldığını belirten Ebubekir, medya çalışanlarının evlerinin yıkıldığını, su, yiyecek, internet ve ofis imkanlarından yoksun bırakıldığını ifade etti.