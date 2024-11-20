ABD'li aktörden Starbucks boykotu

Amerikalı aktör Michael Malarkey, Gazze'de devam eden İsrail soykırımına ortak olduğu gerekçesiyle hayranlarıyla buluştuğu esnada kendisine sunulan Starbucks kahvesini içmedi.

Malarkey, "Özür dilerim, Starbucks olduğunu fark etmedim. Ben Starbucks kahvesi içmiyorum. Ben Starbucks’ı boykot ediyorum. Siz de etmelisiniz." diyerek hayranlarını Starbucks’ı boykota davet etti.

Katil İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan Starbucks'ın geliri ocak-mart döneminde azalmiştı.