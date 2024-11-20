  1. Kültür
20 Kas 2024 20:40

ABD'li aktörden Starbucks boykotu

ABD'li aktörden Starbucks boykotu

ABD'li aktör Michael Malarkey, bir programda önüne koyulan kahvenin Starbucks olduğunu fark edince içmeyi reddetti.

Amerikalı aktör Michael Malarkey, Gazze'de devam eden İsrail soykırımına ortak olduğu gerekçesiyle hayranlarıyla buluştuğu esnada kendisine sunulan Starbucks kahvesini içmedi.

Malarkey, "Özür dilerim, Starbucks olduğunu fark etmedim. Ben Starbucks kahvesi içmiyorum. Ben Starbucks’ı boykot ediyorum. Siz de etmelisiniz." diyerek hayranlarını Starbucks’ı boykota davet etti.

Katil İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan Starbucks'ın geliri ocak-mart döneminde azalmiştı.

News ID 1921942

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