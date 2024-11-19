Gazze'de şehit sayısı 44 bine yaklaştı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İşgal ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 50 kişinin şehit edildiği, 110 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail rejiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli şehit sayısının 43 bin 972'ye, yaralı sayısının da 104 bin 8'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.