Yemenliler Gazze halkına destek için milyonluk yürüyüş düzenledi

El-Mesire'nin haberine göre, Yemen halkının düzenlediği milyonluk yürüyüşte okunan bildiride şu vurgular yapıldı: "Siyonistlerin bizim bir numaralı düşmanımız olduğunu ve Gazze'deki suçlarının, kutsal mekanlara saygısızlıklarının ve Kur'an-ı Kerim'i yakmalarının bunun kanıtı olduğunu teyit ediyoruz."

Bildiri şu şekilde devam etti: "Donald Trump'a, Filistin direnişine yönelik son tehdidi hakkında söylüyoruz ki: Biz ve ümmetimizin tüm mücahitleri, ABD'nin tehditlerinden korkmuyoruz ve onun memnuniyetinden de mutlu olmuyoruz."

Yemen Silahlı Kuvvetleri ve Irak İslami Direnişi’nin Siyonist düşmana karşı son operasyonlarının tebrik edildiği bildiride şu ifadeler yer aldı: "Arap ve Müslüman milletlerden, ABD'nin milletleri bölme, ayrıştırma ve Müslümanları çatışmalara sürükleme planlarına karşı dikkatli olmalarını istiyoruz. Ayrıca Gazze’deki olaylara karşı dini, ahlaki ve insani sorumluluklarını yerine getirmelerini talep ediyoruz."

Halk ayrıca bildiride, "Gazze halkı açlık çekerken, bazı Arap ve İslami devletlerin, kendilerini düşman için lojistik köprü ve geçiş noktası haline getiren utanç verici tutumlarından" dolayı üzüntü duyduklarını ifade etti.