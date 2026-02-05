  1. Dünya
  2. Afrika
5 Şub 2026 16:54

Nijerya'da sivillerin hedef alındığı saldırıda can kaybı 170'e çıktı

Nijerya'da sivillerin hedef alındığı saldırıda can kaybı 170'e çıktı

Nijerya'nın Kwara eyaletinde silahlı grupların sivilleri hedef aldığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e yükseldi.

Kwara Eyalet Meclisi Milletvekili Saidu Baba Ahmed, “Elimdeki bilgilere göre ölü sayısı 170'e yükseldi. Bu nedenle halkımız hala çalılıklarda daha fazla ceset arıyor. 35 kadın kaçırıldı. Hayatta kalanlar da çalılıklara sığınıyor.” dedi.

Kwara Valisi Abdulrahman Abdulrazaq da “Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, faillere karşı ‘Savannah Shield Operasyonu’ kapsamında bir ordu taburunun derhal konuşlandırılmasını onayladı.” açıklamasında bulundu.

Kwara Merkez Senatörü Saliu Mustapha, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı bir grubun dün gece eyaletin Woro ve Nuku bölgelerinde saldırılar düzenlediğini bildirmişti.

Nijerya, uzun süredir ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ’ın Batı Afrika kolu ISWAP’ın saldırılarına da maruz kalıyor.

News ID 1934190

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler