Ürdün Kralı, bölgesel istikrar için diplomatik çözüme vurgu yaptı

Arabi 21’e göre, Ürdün Kralı II. Abdullah, ülkedeki siyasi ve medya mensuplarıyla yaptığı görüşmede, Ürdün’ün vatandaşlarının çıkarlarını öncelikli tuttuğunu ifade etti.

Ürdün’ün bölgeye istikrarın geri dönmesi için çaba gösterdiğini belirten Kral Abdullah, bölgedeki gelişmeler ve İran konusunda da, gerginliklerin barışçıl yöntemlerle azaltılmasını umduklarını söyledi ve Ürdün’ün tutumunun diplomasi ve diyaloğu desteklemek olduğunu kaydetti.

Suriye’ye de değinen Ürdün Kralı, Suriye’de istikrarın sağlanmasının Ürdün’ün yararına olduğunu vurguladı.

Ürdün Kralı ayrıca, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarıyla uygulanması ve İsrail rejiminin Batı Şeria’ya yönelik saldırılarının azaltılması çağrısında bulundu.