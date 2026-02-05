Mısır: İran’la İlgili Gerilimin Azaltılması İçin Yoğun Diplomatik Temaslar Yürütüldü

İSNA Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün (Perşembe) yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin talimatları doğrultusunda Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati’nin son iki gün içerisinde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamad el-Busaidi, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve ABD’nin Batı Asya Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile geniş kapsamlı görüşmeler yaptığı belirtildi.

Açıklamaya göre söz konusu temaslarda, bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik atılan adımlar ile İran ve ABD arasında Umman’da yapılması beklenen yakın tarihli toplantıya ilişkin gelişmeler ele alındı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Abdülati’nin bu görüşmenin gerçekleştirilmesine yönelik ilk mutabakattan duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini ve Mısır’ın uzun süredir, özellikle son haftalarda yürüttüğü yoğun diplomatik girişimler ve temaslarla bu buluşmanın gerçekleşmesi ve uygun bir zeminin oluşturulması için yorulmaksızın çaba sarf ettiğini vurguladı.

El-Ayn el-Ahbariye sitesinin aktardığına göre Abdülati, İran ve ABD’nin karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar ilkesine dayalı, barışçıl ve uzlaşıya dayanan bir çözüme ulaşmasının, tüm tarafların endişelerinin giderilmesi ve bölgeyi savaş tehlikesinden uzaklaştırmak açısından son derece önemli olduğunu ifade etti. Abdülati ayrıca, bu kritik aşamada tüm görüş ayrılıklarının bir kenara bırakılmasının, bölgesel güvenliğin korunması ile istikrar ve kalkınma dâhil olmak üzere bölge halklarının çıkarlarının sağlanması açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı, İranlı ve Amerikalı yetkililer arasında yapılması planlanan görüşmenin, bölgedeki tansiyonun düşürülmesine ve diplomatik ile siyasi çözümlerin ilerletilmesine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Abdülati ayrıca, Mısır’ın bölgesel ortakları ile İran ve ABD taraflarıyla birlikte diplomatik ve siyasi çözümleri ilerletmek amacıyla samimi ve kesintisiz temaslarını sürdüreceğini teyit etti.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, dün gece sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ile nükleer müzakerelerin Cuma günü saat 10.00’da Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

Erakçi, açıklamasında Umman’a, görüşmenin gerçekleştirilmesi için gerekli tüm koordinasyonları sağlamasından dolayı teşekkür etti.