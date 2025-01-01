Siyonistler Yemen direnişi karşısında aciz kaldı

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Yemen merkezli El Mesire televizyonuna verdiği demeçte, direnişin kazanacağına inandıklarını söyledi.
Tümgeneral Selami, Siyonistlerin Yemenli grupların operasyonları karşısında çaresiz kaldığını belirtti.
Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı, ''Yemen Ensarullah Hareketi, Amerikan uçak gemilerini hedef alarak yalnızca Allah'tan korktuklarını kanıtladı.'' diye konuştu.
Yemen direnişi, Siyonist İsrail Gazze'deki savaşı sonlandırana kadar durmayacaklarını dile getiriyor.
Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Üyesi Muhammed Ali el-Husi, Yemen'e yönelik saldırıların devam etmesi halinde ABD'nin Ortadoğu'daki çıkarlarını hedef alacaklarını açıklamıştı.
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