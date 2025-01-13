  1. Kültür
13 Oca 2025 11:27

Tahran'da Gazze konulu konferans düzenlenecek

Tahran'da Gazze konulu konferans düzenlenecek

"13. Gazze; Direnişin Sembolü Konferansı" yerli ve yabancı konukların katılımıyla Başkent Tahran'da düzenlenecek.

"13. Gazze; Direnişin Sembolü Konferansı" yerli ve yabancı konukların katılımıyla Başkent Tahran'da düzenlenecek.

Bu konferansta yabancı ülkelerden, özellikle direniş ekseni konusunda faaliyet gösteren konuklar, İran'ın milli, askeri, siyasi ve kültürel şahsiyetleri, Filistinli ve direniş aktivistleri, İran'daki direniş hareketlerinin temsilcileri ve  direniş ekseni şehitlerinin aileleri yer almaktadır.

Tahran'daki Sümeyye sokağında bulunan Talar Endişe Salonunda düzenlenecek olan konferans 18 Ocak İran Saati ile sabah 8.30'da gerçekleşecek.
 

News ID 1923392

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