Pentagon: İran savaşı ABD’de mühimmat sıkıntısına yol açtı

ABD Savunma Bakanlığı Genel Müfettişliği, İran savaşıyla ilgili yayımladığı ilk kamuya açık raporda, çatışmaların ABD ordusunda mühimmat sıkıntısına ve silah tedarik zincirinde çeşitli “tedarikte ciddi aksamalara” yol açtığını açıkladı.

Savaşın 28 Şubat-30 Haziran dönemini kapsayan rapora göre Pentagon, yaşanan eksiklikleri gidermek amacıyla mühimmat tedariki ve üretimini hızlandırırken, teslimat sürelerini kısaltmaya ve kritik mühimmat, parça ve ham madde stoklarını artırmaya çalışıyor.

Rapora göre savaşın ABD’ye bugüne kadarki maliyeti yaklaşık 33,4 milyar dolar oldu. Bu miktarın 22,3 milyar doları kullanılan mühimmat, 3,7 milyar doları kaybedilen ekipman, 7,4 milyar doları ise diğer harcamalardan oluşuyor. Hasar gören tesislerin onarım maliyetleri bu hesaba dahil edilmedi.

Genel Müfettişlik raporu, ABD’nin askeri teçhizatında meydana gelen kayıplara ilişkin de dikkat çekici ayrıntılar içeriyor. Buna göre en az 30 büyük ABD insansız hava aracı imha edildi. Ayrıca 4 adet F-15E, 1 adet F-35E, 1 adet A-10, 12 adet KC-135 tanker uçağı ve 9 farklı uçak ya imha edildi ya da ağır hasar aldı.

Raporda ilk kez resmi olarak, İran’ın savaş sırasında ABD Donanması’nın Bahreyn’deki ana lojistik ve destek üssünü insansız hava araçları ve balistik füzelerle hedef aldığı iddia edildi. Raporda ayrıca bölgedeki bazı ABD üsleri ile istihbarat ve gözetleme sistemlerinin geniş çaplı hasar gördüğü belirtildi.