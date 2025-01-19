"çağrı cihazları" olayı İsrail’in gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu

Bugün “Lübnanlı Yaralıların Tedavisinde Görev Alan Doktorlar ve Sağlık Çalışanlarını Takdir Toplantısı'nda konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Selami, İsrail'in Lübnan'da "çağrı cihazları" ile gerçekleştirdiği terör saldırısını, savaş ve barış kurallarını aşan bir eylem olarak nitelendirdi.

Bu saldırının İsrail'in gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Tümgeneral Selami İsrail'in Lübnan'da "çağrı cihazları" ile gerçekleştirdiği terör saldırısını, savaş ve barış kurallarını aşan bir eylem olarak nitelendirdi.

Terör saldırısının, kadınlar, çocuklar, gençler ve yaşlılar dahil olmak üzere tüm toplumu hedef aldığını vurgulayan Tümgeneral Selami amaçlarının, Lübnan halkında psikolojik çöküş yaratmak ve bu toplumu direnişten vazgeçirmek olduğunu kaydetti.

İsrail'in bu terör saldırısıyla Hizbullah'ın operasyonel liderliğini devre dışı bırakmayı ve Lübnan toplumunu derinden sarsarak büyük bir yenilgi dayatmayı hedeflediğini belirten Tümgeneral Selami, bu girişimlerin başarısız olduğunu aktardı.

Lübnan'daki terör saldırısında yaralananlara tıbbi yardım sağlayan İranlı sağlık çalışanlarına hitaben konuşan Selami, "Zor bir görev üstlendiniz ve onur verici bir iş başardınız. Bu başarı, İran tıp camiasının şeref ve haysiyetini bir kez daha kanıtlamıştır. Sizlere minnettarız ve emekleriniz karşısında saygıyla eğiliyoruz" ifadesini kullandı.