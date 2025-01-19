Irakçi, Filistin İslami Cihad Lideri Nahale ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale ile telefon görüşmesi yaparak Gazze'deki son gelişmeler ve ateşkes anlaşması hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Irakçi, bu telefon görüşmesinde, Filistin halkının son 15 ay boyunca Siyonist rejimin işlediği soykırıma ve iğrenç suçlara karşı gösterdiği ve sonunda bu rejimi teslim olmaya ve ateşkes anlaşmasını kabul etmeye zorlayan benzersiz direnişinin zaferini kutlayarak, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin davasına olan kararlı ve değişmeyen desteğine ve Filistin halkının meşru ve yasal direnişine vurgu yaptı.

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri ise, Gazze'deki son saha durumu ve ilgili siyasi gelişmeler hakkında bir rapor sunarak, İran İslam Cumhuriyeti'nin Gazze halkına gösterdiği cesur tutum ve desteği övdü.

Ziyad Nahale ayrıca, Filistin halkının, insanlık ve yasal haklarını elde etme, kaderini tayin etme ve işgalden kurtulma konusundaki direnişini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.