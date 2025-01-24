Siyonist yetkililerin istifası, Gazze'deki yenilgilerinin açık bir işaretidir

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, düşmanların, ABD ve Siyonist rejimin öncülüğünde gerçekleştirdiği tüm savaşların, İslam topraklarında olduğunu belirterek, "Düşmanlar Müslümanların evlerini yıkmış, kadınları ve erkekleri öldürmüş, küçük çocukları katletmitir" dedi.

Tümgeneral Selami, "Eğer kadınların ve erkeklerin direnişi olmasaydı, düşmanlar İslam topraklarına girebilirdi. Ancak İran halkının Kutsal Savunma dönemindeki direnişi İran topraklarını Beyt ül-Mukaddes, Feth el-Mubin ve Velfecer operasyonları gibi operasyonlarla güvence altına aldı" ifadesini kullandı.

Hamas ve İslami Cihad'ın Siyonist düşmana karşı kazandığı zaferin boyutlarına değinen Tümgeneral Selami ayrıca, Gazze Savaşı'nın sonra ermesinin ardından Siyonist askeri yetkililerin istifasına dikkat çekerek, bunun Siyonistlerin Gazze Savaşı'ndaki açık yenilgilerinin bir işareti olduğunu vurguladı.

Tümgeneral Selami, ABD, İsrail ve İngiltere’nin bir araya gelerek savunmasız bir halkı ezmeye çalıştığını ancak Filistin halkının büyük bir direnişle ayakta durduğunu ve zafer kazandığını belirtti.

"Düşman karşısında asla geri adım atmadık, hiçbir noktada taviz vermedik, düşmanın ekonomik kuşatmasından endişe etmedik ve onun askeri tehditlerinden korkmadık" diyen Tümgeneral Selami, "Son olaylar, kanın kılıca galip geldiğini gösterdi ve Filistin halkı, Siyonistlere karşı zafer kazandı" diye konuştu.