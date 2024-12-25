Kazakistan: 28 kişi uçak kazasından sağ kurtuldu

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasına göre Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın Groznıy kentine seyreden Embraer E190 tipi yolcu uçağı, Kazakistan'da Aktau Havalimanı yakınında irtifa kaybederek düştü.
Sputnik Kazakistan muhabiri, uçağın kuş sürüsüne çarpması nedeniyle düştüğü üzerinde durulduğunu aktardı.
Kazak makamları uçakta 5'i mürettebat 67 kişinin bulunduğunu geçerken, ilk belirlemelere ve olay yerinden gelen görüntülere göre kazadan sağ kurtulan yolcular var.
28 kişi sağ kurtuldu
Kazakistan Sağlık Bakanlığı, en az 28 kişinin düşen uçaktan sağ kurtulduğunu açıkladı.
Acil Durumlar Bakanlığı Kriz Merkezi'nden Sputnik'e yapılan açıklamada, 2'si çocuk 28 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 9'unun durumunu ağır olduğu ifade edildi.
Acil Durumlar Bakanlığı, düşen uçakta çıkan yangının tamamen söndürüldüğünü, ekiplerin sağ kurtulanları çıkarmak için çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.
Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı, uçakta 37 Azerbaycan, 16 Rusya, 6 Kazakistan ve 3 Kırgızistan vatandaşı bulunduğunu duyurdu.
yorumunuz