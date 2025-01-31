Arif, Kırgızistan Başbakanı ile bir araya geldi

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Kırgızistan Başbakanı Adilbek Kasımaliyev ile yaptığı görüşmede, İran ile Kırgızistan arasındaki kültürel ve tarihi ortaklıklara ve her iki ülkenin aynı medeniyet alanında yer almasına dikkat çekerek, Tahran ile Bişkek arasındaki ilişkilerin son yıllarda geliştiğini vurgularken İran'nın Kırgızistan ile ilişkilerin geliştirilmesine kararlı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif, İran ile Kırgızistan arasındaki ekonomik, ticari ve ulaşım alanlarındaki geniş işbirliklere değinerek, bilim ve teknoloji alanında ciddi işbirliklerinin yapılması gerektiğini vurguladı.

Muhammed Rıza Arif, Kırgızistan ile ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, anlaşmalar ve mutabakat zaptlarının takibinin yanı sıra, iki ülke arasındaki ortak çalışma komitesinin daha aktif hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Arif, İran ve Kırgızistan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) ve Avrasya Birliği gibi önemli bölgesel örgütlerdeki varlıklarının, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi için uygun bir fırsat sunduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif, İran ve Kırgızistan arasındaki kültürel ortaklıkların, iki ülkenin bölgesel meselelerde daha fazla istişare yapmasına yol açabileceğini aktardı.

Batılı bazı ülkelerin, insan hakları araçlarını kullanarak rakiplerini sahneden çıkarmak istediklerini belirten Arif, iki ülkenin uluslararası platformlarda ortak tutumlarını güçlendirmelerinin önemine vurgu yaptı.

Arif ayrıca, Kırgızistan Başbakanı’nı 18 Şubat'ta Tahran'da düzenlenecek Hazar Konferansı'na özel bir konuk olarak davet etti.

Kırgızistan Başbakanı Adilbek Kasımaliyev ise, bu görüşmede, İran İslam Devrimi'nin zaferinin yıldönümünü İran halkı ve hükümetine tebrik ederek, Kırgızistan'ın İran ile dostane ilişkilerin güçlendirilmesine büyük önem verdiğini ve İranlı taraflarla her düzeyde yapıcı görüşmelere hazır olduklarını belitti.

Kırgızistan Başbakanı, iki ülkenin ticaret ve ekonomi alanlarında çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, İran'ın Kırgızistan'a yaptığı yatırımların artmasını umduklarını ve bu doğrultuda iki ülke arasındaki ortak çalışma komitesinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Adilbek Kasımaliyev, İran’ın Avrasya Birliği çerçevesindeki ilişkilerinin geliştiğini ve bu birliğe üye tüm ülkelerin, İran ile kapsamlı ilişkiler kurmaya istekli olduklarını belirtti.

Kırgızistan’ın İran’ın gözlemci üyeliğini olumlu değerlendirdiğini anlatan Adilbek Kasımaliyev, İran’ın üyeliğinin bölgesel ticaretin güçlenmesine ve birliğe üye ülkelerle ilişkilerinin pekişmesine yol açacağına inandıklarını bildirdi.