İran ve Kazakistan'dan ekonomik ve kültürel işbirliği vurgusu

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelerin başbakanlarının toplantısına ve 2025 Almaty Dijital Konferansı'na katılmak üzere Kazakistan'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, bu ülkenin Başbakanı ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki kültürel ve tarihi ortak bağlara dikkat çekerek ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Arif, ortak komisyonların daha aktif hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İran ile Kazakistan arasındaki kültürel ve turizm alanındaki işbirliğinin artırılması ele alınan görüşmede Arif, Kazakistan Başbakanını Şubat ayının ortasında Tahran'da düzenlenecek Hazar Zirvesi'ne davet etti.

Teknoloji alanında işbirliği mesajı

İran'ın bilişim teknolojileri ve yeni nesil teknolojilerdeki ilerlemelerine dikkat çeken Arif bu alandaki deneyimlerini komşu ülkelerle paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.

İran İslam Devrimi'nin zaferinin yıl dönümünü tebrik eden Kazakistan Başbakanı ise, iki ülke arasındaki ortak komisyonların daha da güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.