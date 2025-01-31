Arif: Bölgesel düzenlemelerde etkin ve güvenilir bir üye ve ortak olmaya çalışıyoruz

İran Cumhubaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammad Rıza Arif, bugün Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği Başbakanlar Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Avrasya Ekonomik Birliği'nde gözlemci statüsü kazanmanın karşılıklı ekonomik ilişkilerin derinleşmesi yönünde başka bir adım olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif, “Son 5 yılda tercihli ticaret anlaşmasının uygulanması ve yakında serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesi, bu yolda önemli diğer adımlardır” dedi.

Muhammad Rıza Arif, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında serbest ticaret anlaşmasının İran İslami Şura Meclisi tarafından onaylandığını belirterek, iç süreçlerin tamamlanmasının ardından bu anlaşmanın İran'da ilan edilmesi ve uygulanması ile birlikte, İran'ın bu birliğe üye ülkelerle ticaret ve ekonomik ilişkilerinde büyük bir sıçrama yaşanmasını ümit ettiklerini belirtti.

İran’ın ekonomik diplomasisinin bölgesel ve çok taraflı mekanizmalara giderek daha fazla önem verdiğini belirten Arif ayrıca, İran'ın enerji, yeni teknolojiler, ulaştırma ve iletişim gibi önemli alanlarda işbirliklerini artırmaya hazır olduğunu söyledi.

Enerji alanında, bölgenin üreticiler ve tüketiciler arasında başarılı bir işbirliği ve ortaklık modeli oluşturabileceğini belirten Arif, Avrasya Ekonomik Birliği'nin İran'ın enerji alanındaki potansiyeline güvenebileceğini vurgularken İran’ın bu amaçla aynı projeyi Şanghay İşbirliği Örgütü'ne de sunduğunu açıkladı.

Arif ayrıca, İran ve Avrasya Ekonomik Birliği'nin, lojistik alanındaki işbirliklerini güçlendirerek bölgedeki mevcut koridorların verimliliğini artırabileceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İran İslam Cumhuriyeti'nin, serbest ticaret bölgesi çerçevesinde ticari etkileşimleri desteklemek için, sadece İran-Avrasya Ekonomik Birliği koridorunu oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda bölgedeki 6 ülke arasında ticaretin kolaylaştırılması için gerekli kolaylıkları sağlamak ve Avrasya Birliği'ne üye kara ile çevrili ülkelerin küresel pazarlara bağlanması için Fars Körfezi ve Umman Denizi'ndeki güney limanlarının transit kapasitesini güçlendirmeye hazır olduğunu bildirdi.