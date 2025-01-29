İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif Kazakistan yolcusu

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif’in Uluslararası ve Bölgesel İşbirliğinden Sorumlu Yardımcısı Ali Necefi, İran’dan bir heyetin Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelerin başbakanlarının toplantısına ve 025 Almaty Dijital Konferansı’na katılmak üzere yarın Kazakistan’a gideceğini duyurdu.

Ali Necefi, İran heyetine Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif’in başkanlık edeceğini bildirdi.

Bu gezinin Kazakistan Başbakanı’nın daveti üzerine gerçekleşeceğini belirten Necefi, “Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Avrasya Birliği Başbakanları'nın iki toplantısı ve Almaty Dijital Konferansı'nda konuşmanın yanı sıra Kazakistan yetkilileri ve söz konusu birliğe üye devletlerin bazı başbakanlarıyla bir araya gelecek” dedi.

İran'ın yakın zamanda Avrasya Ekonomik Birliği'nin gözlemci üyesi olduğunu ifade eden Arif, “İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği ile işbirliği, İran’ın bu birliğe üye komşu ülkeler arasındaki bağların güçlendirilmesine ve pekiştirilmesine yardımcı olabilir” diye kaydetti.

Necefi, İran ile Avrasya Birliği arasında yakın zamanda İslam Konseyi tarafından onaylanan serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesiyle İran ile bu birliğe üye ülkeler arasındaki ticaret hacminde önemli bir sıçrama görüleceği umduğunu ifade etti.

İran heyetinin Almaty Dijital Konferansına katılımını da iyi bir fırsat olarak değerlendiren Necefi, “Bu konferansa katılmak, İran'ın yapay zeka, dijital ekonomi ve bilgi teknolojisi alanındaki yeteneklerini, programlarını ve eylemlerini tanıtmak için bir fırsattır” ifadesini kullandı.