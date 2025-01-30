Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif, Kazakistan’da

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelerin başbakanlarının toplantısına ve 2025 Almaty Dijital Konferansı’na katılmak üzere Kazakistan’ın Almatı kentine ayak bastı.

Arif ve beraberindeki heyet, Almatı Uluslararası Havalimanı’nda Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve bu ülkenin üst düzey yetkilileri tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Avrasya Birliği Başbakanları'nın iki toplantısı ve Almaty Dijital Konferansı'nda konuşmanın yanı sıra Kazakistan yetkilileri ve söz konusu birliğe üye devletlerin bazı başbakanlarıyla bir araya gelecek.