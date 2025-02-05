İslam Devrimi Lideri mahkumları affetti

İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Mebes Bayramı, Şaban ayı ve İslam Devrimi zaferinin 46. yıl dönümü münasebeti ile askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan mahkumların af kapsamına alıp serbest bırakılmaları veya cezalarının hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti.

İran Yargı Erki Başkanı Gholam Hüsein Muhseni Ejei, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamenei’ye yazdığı mektupta, gerekli şartlara sahip 3126 mahkumun cezalarının hafifletilmesi ve affedilmesini önermişti.