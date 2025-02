Naim Kasım'dan Hizbullah yaralılarına mektup: Amerika ve İsrail'in hayallerini yıktınız

Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, hareketin yaralılarına hitaben yazdığı mektupta, Siyonist rejimin ve destekçisi ABD'nin dünyanın en zalimleri arasında yer aldığını, ancak direniş ve fedakarlıklarının bunların planlarını bozduğunu ve hedeflerine ulaşmalarını engellediğini vurguladı.

Yaralılara selam gönderen ve onları "yaşayan şehitler" olarak adlandıran Hizbullah Lideri "Şehitlik statüsüne ulaştınız, ancak inanç, cihad, vesayet ve direniş yolundaki görevinizi yerine getirmek için hala bu dünyada kalıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Kasım, yaralılara seslenerek şöyle devam etti:

"Allah yolunda savaşanlar arasında en çok acı çekenler sizler oldunuz. Çünkü yaralarınızın acısı sizi bir an olsun bırakmıyor. Ancak bu zorluklar sizi fedakarlık ve özveri yolunda ilerlemekten alıkoyamadı."

Yaralı Hizbullah mensuplarının Ebufazl el-Abbas'ın (a.s) takipçileri ve İmam Hüseyin'in (a.s) yolunun savunucuları olduğunu kaydeden Kasım, sizler Kerbela cihadının ve direnişin bayraktarları ve dinin ve hakikatin savunucularısınız." Direniş ve özgürlük yolu, mücahitlerin, yaralıların, esirlerin ve sadık milletin varlığıyla her zamankinden daha güçlü bir şekilde devam edecektir" açıklamasını yaptı.