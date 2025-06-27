Dışişleri Bakanı Erakçi son gelişmeleri değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Erakçi bu 12 gün içinde, çeşitli yerlere saldırılar gerçekleştiğini, suikastler yapıldığını, önemli isimlerin şehit edildiğini, önemli tesislerin vurulduğunu ancak ülkenin yıkılmadığını ve teslim olmadığını vurguladı.

Bakan Erakçı, "Tüm düşmanlar harekete geçti ve halkı ve İran İslam Cumhuriyeti’ni kırmak, Amerika’nın 50 yıllık hegemonyasına karşı verilen mücadeleyi sonlandırmak için planlar yaptılar, ama başarılı olamadılar" dedi.

İran halkının bu direnişe yekvücut katıldığını vurgulayan Erakçı, "Bu durum, İran halkının yenilmezliğini dünyaya gösterdi. İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu da bu direnişin belirgin örneklerinden biridir" ifadesini kullandı.

Düşmanların, İran halkını kendi haklarından ve nükleer haklarından mahrum bırakmak için her türlü baskıyı uyguladığını belirten Erakçi, “Son görüşmelerde, bizden halkımızın haklarından vazgeçmemiz için rüşvet vermeye çalıştılar. Olaylar gelişince, savaşı dayattılar ve siyonist rejime saldırılar için ellerini serbest bıraktılar" ifadelerinde bulundu.

Erakçi açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bölgedeki tüm İslam ülkeleri, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ve Şanghay ile BRICS gibi bölgesel örgütler, saldırıları kınayan açıklamalar yayımladı. Biz artık küresel bir sahaya girmiş bulunuyoruz; bu sahada amaç, İran halkının haklılığını ve İslam Cumhuriyeti'nin ilkelerini dünyaya göstermek ve uluslararası desteği kazanmak, yani İran’ı savunacak müttefikler edinmektir."

Dışişleri Bakanı Erakçi, "Bazı ülkeler açıkça Siyonist rejimi destekleme hedefindeydi ve bizim savunma hakkımızdan vazgeçmemizi sağlamaya çalıştılar. Öte yandan, diplomasiye geleneksel olarak vurgu yapan bazı ülkeler ise iyi niyetli yaklaşımlar gösterdi. Ancak gerçek şu ki, iki ülke çatışmaya girdiğinde, diğer ülkeler genellikle itidal, savaşın durdurulması, ateşkes ve diplomasiye dönüş çağrısında bulunur" dedi.

Şimdiye kadar müzakerelere yeniden başlama konusunda hiçbir anlaşma yapılmadığını belirten Erakçi, “ABD ile yapılan son dolaylı müzakerenin beşinci turda bizim istediğimizden çok farklı bir teklifte bulundular. Bu, müzakerelerde doğaldır, çünkü her iki taraftan da gelen teklifler genellikle diğer tarafça başlangıçta kabul edilmez. Tıpkı nükleer anlaşma gibi" ifadesini kullandı.

Müzakerelerin devam etme olasılığı hakkında Erakçi, "Son saldırıların durmasından bu yana sadece iki gün geçti. Görüşmelere yeniden başlanabilir mi, başarı şansı olur mu; bunları değerlendirmek için henüz erken" dedi.

Erakçi, Katar’daki Al-Udeid üssüne saldırıya ilişkin olarak,

"Biz Arap ülkelerine mesaj göndermek istemedik, mesajımız ABD’ye idi. Altı ülkeyle de görüştüm ve onlara şunu açıkça belirttim: Amerika İran'a saldırırsa füzelerimiz Amerika'ya ulaşmayacak, çevredeki üslere ulaşacak ve biz de karşılık vermek zorunda kalacağız. Bu, komşu ülkeye saldırı olarak değil, meşru savunma olarak görülmelidir. Komşularımıza mesajımız dostluk ve iyi niyettir" ifadelerinde bulundu.