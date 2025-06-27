İran ve Hindistan dışişleri bakanları bölgedeki son gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar arasında yapılan telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ile Siyonist rejim ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi bu görüşmede, mevcut durumu ayrıntılı şekilde açıklayarak, uluslararası toplumun, Siyonist rejim ve ABD’yi İran’ın toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine yönelik açık saldırılar ve uluslararası hukuk ihlalleri nedeniyle sorumlu tutması gerektiğini vurguladı.

Hindistan Dışişleri Bakanı ise ateşkesin sağlanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, bu durumun bölgedeki gerilimin azalmasına katkı sağlamasını umduğunu ifade etti.

Subrahmanyam Jaishankar ayrıca, bu süreçte sürdürülen diplomatik istişarelerden dolayı memnuniyetini dile getirerek, iki ülke arasında konsolosluk kolaylıkları oluşturulmasına yönelik İran’ın çabalarına teşekkür etti.