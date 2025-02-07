Barış yanlısı Japon grup İran'ın Harg Adası'nı ziyaret etti

Bu sene 43'üsü düzenlenen Uluslararası Fecr Film Festivali'ne katılmak üzere Tahran'a gelen Japon grup iki günlük gezi kapsamında Fars Körfezi'ndeki İran'a ait Harg Adası'nı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında düzenlenen etkinlikte yönetmenliğini Habib Ahmedzade'nin yaptığı, senaryosunu ise Zeynep Ahmedzade'in yazdığı, İran-Japonya ortak yapımı adlı ''Bonasan Mucizesi'' adlı film gösterildi.

Japon grup, Harg Valisi ve yerel yetkilileriyle birlikte petrol zengini adanın tarihi mekanları ve kutsal yerleri ile petrokimya tesislerini ziyaret etti. Barış yanlısı Japon gruba ada gezisi sırasında İranlı usta oyuncu Reza Kiyanian ve bir dizi İranlı gazi ile aileleri de eşlik etti.

Barış yanlısı Japon grup, daha önce Japonya'nın başkenti Tokyo'da Hiroşima'ya atom bombası atılmasının yıldönümü münasebetiyle Tahran Barış Müzesi’nden gaziler ile İranlı aktör ve sanatçılardan oluşan ekibi Japonya'ya davet etmişti. Saddam rejimi döneminde İran’a karşı düzenlenen kimyasal saldırıdan etkilenen İranlı mağdurlar Japonya’daki etkinlikte acılarını anlatmıştı.