Ege Denizi'nde korkutan deprem

Sputnik'e göre, Ege Denizi, sabah saatlerinde 5.0 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. AFAD'ın açıkladığı verilere göre, depremin merkezi Ege Denizi olarak belirlenirken, sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi. Deprem, çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 07:46'da Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Merkez Üssü: Ege Denizi

Büyüklük: 5.0

Derinlik: 7 kilometre

Deprem, kıyıya yakın bölgelerde hissedilirken, herhangi bir can veya mal kaybına yol açıp açmadığı konusunda yetkililerden açıklama bekleniyor.

Deprem çevre i̇llerde hissedildi

Ege Denizi’nde meydana gelen sarsıntı, İzmir, Aydın, Muğla ve Çanakkale başta olmak üzere birçok kıyı kentinde hissedildi. Sabah saatlerinde gerçekleşen deprem, özellikle sahil şeridindeki vatandaşları tedirgin etti.

Yetkililer, deprem sonrası olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Uzmanlar: Artçı sarsıntılar olabilir

Deprem uzmanları, Ege Denizi’nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu ve bu tür depremlerin bölgede sık sık meydana geldiğini belirtiyor.

"5.0 büyüklüğündeki bir deprem genellikle yıkıcı bir etki oluşturmaz ancak artçı sarsıntılar yaşanabilir."

"Bölgedeki sismik hareketlilik devam ettiği için vatandaşların dikkatli olması gerekiyor."

