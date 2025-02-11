Hollandalı deprem uzmanı Hoogerbeets'ten ''yıkıcı deprem'' uyarısı

Türkiye’yi yasa boğan ve on binlerce insanın yaşamını yitirdiği 6 Şubat 2023’te yaşanan depremleri önceden bildiği öne sürülen ve kendisine “Hollandalı kahin” lakabı takılan Frank Hoogerbeets endişe yaratan bir açıklama yaptı.

Frank Hoogerbeets, Türkiye'yi yeniden işaret etti!

Akdeniz çervesinde 8 ve üzeri büyüklükte çok şiddetli bir depremin meydana geleceğini öngören Hoogerbeets, "Son 120 yıldır Yunanistan'da büyük depremler meydana gelmedi, sadece 6 büyüklüğünde olup 7 büyüklüğüne ulaşmayan depremler oldu. Ama bu deprem er ya da geç olacak.'' dedi.

İtalya, Türkiye ve Yunanistan halkına önümüzdeki günlerde yıkıcı bir deprem olacağı uyarısını yapan Hoogerbeets, İtalya'nın güneyinde büyük bir deprem meydana geleceğini ve bunun yıkıcı olacağını vurguladı.