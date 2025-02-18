İsmail Kartal'ın yönettiği Persepolis'ten taraftarlarına özür mesajı

Asya AFC Şampiyonlar Ligi- Batı Grubu’nun son haftasında İsmail Kartal'ın yönettiği Persepolis, Suudi takımı Al Nassr'ı konuk etti.

Tahran’daki Azadi Stadyumu’nda oynanan mücadele dün TSİ 19.00’da başladı.

Persepolis-Al Nassr maçı 0-0 sona erdi.

Persepolis Kulübü, Al-Nassr ile oynanan karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlarına teşekkür ederken, alınan sonuç nedeniyle özür diledi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“En zor günlerde, en çetin şartlarda ve istediğimiz sonuca ulaşamadığımız anlarda bile, Persepolis’in her zaman gurur duyacağı bir şey var: Sadık taraftarlarımız. Pazartesi günü bir kez daha bu gururu yaşattınız.”

Açıklamada, soğuk havaya rağmen saatler öncesinden stadyumu dolduran taraftarlara teşekkür edilerek, alınamayan galibiyet için özür dilendi.

Kulüp ayrıca, oyuncuların bu karşılaşmayı kazanmak için ellerinden geleni yaptığını vurgulayarak, eksikliklerin sorumluluğunu üstlendiklerini belirtti.