İsmail Kartal: Persepolis Al Nassr ile karşılaşmaya hazır

Persepolis'in Türk teknik direktörü İsmail Kartal, Al Nassr maçı öncesi açıklamada bulundu.

Kartal, ''Sepahan maçının ardından Al Nassr maçına hazırlık için zor bir antrenman yaptık. Sepahan ile 10 kişilik bir ekiple mücadele ettik ve bu kolay değil.'' dedi.

''Ronaldo olmasa bile Al Nassr'da çok kaliteli oyuncular var.'' diyen İsmail Kartal, takımının Al Nassr ile karşılaşmaya hazır olduğunu belirtti.

Kartal ayrıca, ''Al Nassr çok güçlü bir takım ama kendi taraftarımız önünde oynayacağız. Taraftarımızı mutlu edecek güzel bir maç yapmayı amaçlıyoruz.'' diye konuştu.

Persepolis ve Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımları, Asya Şampiyonlar Ligi grup aşamasının son haftasında yarın Tahran'da karşı karşıya gelecek.

Asya Şampiyonlar Ligi grup maçında Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımı, Persepolis takımını 2-0 mağlup etmişti.