Mesut Özil: İsmail Kartal'la da görüşeceğiz

Türkiye'de Başakşehir ve Fenerbahçe formaları giyen Mesut Özil sarı lacivertliler ve İsmail Kartal ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Vav TV'de yayınlanan bir programa katılan Özil Fenerbahçe’de kadro dışı bırakıldıktan sonra hakkında birçok şey yazıldığını ifade ederek, "Bena saygısızlık yaptı, hakaret etti diye gösterdiler ama gerçeği konuşmak gerekirse haksızlığa uğrayan bendim." dedi.

"Bugüne kadar sustum, bazı şeyleri şimdi de açıklamayacağım çünkü büyük kavgalar olur." diyen Özil, "Ya sağ kanatta, ya solda oynadım. Gol veya asist yaptığım maçtan sonra bile oynatılmadığım oldu." İfadelerini kullandı.

İsmail Kartal hakkında ise Özil, "Benimle ilgili konuşup, kendileri hiçbir şey yapmamış gibi duranlar var. Beni sinirlendirmesinler. Fenerbahçe'deyken çok büyük oyunlar döndü. Açık konuşuyorum, İsmail Kartal'la da görüşeceğiz." açıklamasını yaptı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı neden seçmediği sorulan Özil, "Bu konuda çok konuşmak istemiyorum ancak her şey anlatılanlar gibi değil. O dönem çok farklı olaylar oldu. Eski konuları bugünkü dönemde açmak yanlış olur ancak durum bazı insanların dediği gibi olmadı. Almanya Milli Takımı'nda da çok başarılar elde ettim. Saygısızlık etmiş olurum." şeklinde konuştu.

Kariyerinde Real Madrid, Arsenal gibi takımlarda forma giydikten sonra Türkiye'de Fenerbahçe ve Başakşehir'de de forma giyen Özil, 2023 yılında yeşil sahalara veda etmişti.