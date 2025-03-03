İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif istifa etti

İran Cumhurbaşkanı Stratejik İşleri Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, sosya medya hesabı X’ten yaptığı bir paylaşımda, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Zarif paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Büyük vatandaşlarıma selam olsun. Yüce Allah’a şükrediyorum ki, geçtiğimiz 9 ay boyunca bu küçük hizmetkâra, milletin iradesini gerçekleştirmek ve halka hizmet etmek için elinden geleni sunma fırsatını verdi.

Son 6 ayda şahsım ve ailem en çirkin hakaretler, iftiralar ve tehditlerle karşı karşıya kaldık. Hatta hükümetin içinde bile, 40 yıllık hizmet hayatımın en zor ve en acı verici dönemini geçirdim. Ancak hizmet umuduyla ayakta kaldım. Bu topraklara hizmet yolunda zorluklardan ve sıkıntılardan kaçan biri olmadım ve değilim. Geçtiğimiz kırk yılı aşkın süre boyunca, ister İran-Irak savaşının sona erdirilmesinde, isterse nükleer dosyanın sonuçlandırılmasında milli menfaatlerin ilerletilmesinde en küçük bir rolüm dahi olsa, bu uğurda pek çok hakarete ve iftiraya göğüs gerdim ve ülkenin çıkarlarının zarar görmemesi için yalanlara karşı susmayı tercih ettim.

Dün, Sayın Yargı Erki Başkanı’nın daveti üzerine kendisiyle görüştüm. Kendisi, ülkenin mevcut koşullarını göz önünde bulundurarak, hükümete daha fazla baskı yapılmasını önlemek için üniversiteye dönmemi tavsiye etti. Ben de tereddüt etmeden bu öneriyi kabul ettim.

Her zaman yük olan değil, destek olan biri olmayı istedim. Sayın Başkan’a, üzerimdeki sorumluluk yükünü kaldırdığı için içtenlikle teşekkür ediyorum. Umarım benim kenara çekilmemle birlikte, halkın taleplerine ve hükümetin başarısına engel olan bahaneler de ortadan kalkar. Değerli Dr. Pezeşkiyan’a olan desteğimden gurur duyuyorum ve kendisine ve halka gerçekten hizmet eden diğer tüm görevlilere en iyi dileklerimi sunuyorum. Allah’tan ve siz, sabırlı ve vefakâr İran halkından, tüm eksikliklerim için özür diliyorum.”