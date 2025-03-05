Türkmenistan gazının İran üzerinden Türkiye'ye akışı başladı

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, Türkmenistan gazının İran üzerinden Türkiye'ye akışının başladığını duyurdu.

Petrol Bakanı, konuya ilişkin olarak, "Son günlerde, Allah’ın yardımı ve İran Ulusal Gaz Şirketi çalışanlarının ve bu projeyi yürüten diğer birimlerin çabalarıyla bu plan hayata geçirildi" dedi.

Paknejad, bu projenin ülkenin kuzeydoğusunda teslim alınan gaz miktarı ve Türkmenistan ve Türkiye ile olan ilişkiler açısından önemli olduğunu vurguladı.

Paknejad, bu adımın, özellikle gaz ticareti ve diğer petrol ürünleri alanında İran’ın karşılıklı ilişkileri üzerinde önemli bir etkisi olacağını ifade etti.