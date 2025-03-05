Ayetullah Hamanei “Ağaç Dikme Günü”nde fidan dikti

Bugün, İran takviminde “Ağaçlandırma ve Ağaç Dikme Günü” olarak anılıyor. Bu vesileyle ülke genelinde ücretsiz fidan dağıtımı yapılarak doğanın korunması ve yeşil alanların artırılması teşvik edildi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, geleneksel hale gelen “Ağaç Dikme Günü” kapsamında bugün öğle saatlerinde üç fidan dikti.

Bu geleneğin sembolik bir anlam taşıdığını belirten Ayetullah Hamenei, ağaç dikmenin sadece gençlere özgü olmadığını, her yaştan insanın bu önemli ve faydalı işe yönelmesi gerektiğini vurguladı.

Ağaç dikmenin hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük bir yatırım olduğunu ifade eden Devrim Lideri, meyve ağaçları veya değerli odun veren ağaçların ekilmesinin tamamen kazançlı bir girişim olduğunu belirtti.

Ormansızlaşma ve tarım arazilerinin başka amaçlarla kullanılmasının büyük bir tehdit oluşturduğunu kaydeden Ayetullah Hamenei, bu tür uygulamaların önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.