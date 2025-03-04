Üç yıl önce İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamenei'nin, Amerika’ya güvenen ülkelere yönelik uyarısının Ukraynaca olarak sosyal medya platformu X’te yeniden paylaşılması, Rus medyasında geniş yankı buldu.

TASS Haber Ajansı “Ayetullah Hamanei, kukla rejimlerin Batı’nın desteğine olan umutlarının geçersiz olduğunu hatırlattı” başlıklı bir haber yayımladı.

Bu Rus medya kuruluşu, İran liderinin Amerika ve Avrupa’ya güvenen hükümetlere Ukrayna’nın mevcut durumuna bakmaları çağrısında bulunduğunu yazdı.

TASS, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında Beyaz Saray’da yaşanan tartışmanın ardından, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Ali Hamanei’nin 1 Mart 2022’de Batı ülkelerinin desteğine bel bağlamanın faydasız olduğu yönündeki sözlerinin yeniden paylaşıldığını belirtti.

Haberde, bu paylaşımda yer alan İran liderinin sözlerine şu şekilde yer verildi:

“Ukrayna meselesinde alınacak ilk ders şudur ki, Batılı güçlerin kukla devletler ve hükümetlere desteği bir seraptır. Bunu tüm devletler bilmelidir. Amerika ve Avrupa’ya güvenen hükümetler, Ukrayna’nın bugünkü durumunu görsünler.”

TASS Haber Ajansı, İran liderinin ayrıca Mart 2022’de şu ifadeleri kullandığını aktardı:

“Ukrayna’nın içinde bulunduğu durum, ABD’nin uyguladığı siyasetin bir sonucudur. Bu durum, Ukrayna krizinin temelini oluşturuyor, çünkü Washington, renkli devrimler organize ederek Ukrayna’nın iç işlerine müdahale etmektedir.”