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3 Mar 2025 15:23

Devrim Lideri'nden bir hatıra: Ramazan ayında hapishanede Kur’an ezberi

Devrim Lideri'nden bir hatıra: Ramazan ayında hapishanede Kur’an ezberi

İran Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, “Lala dönen kanlı bir kalp” adlı anı kitabında, hapishanede geçirdiği Ramazan ayına dair bir hatırasını paylaşıyor.

İran Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, “Lala dönen kanlı bir kalp” adlı anı kitabında, hapishanede geçirdiği Ramazan ayına dair bir hatırasını paylaşıyor.

Ayetullah Hamanei, Şaban ayının başlarında tutuklandığını ve Ramazan ayı yaklaşırken, hapishanede bir Kur’an-ı Kerim talebinde bulunduğunu anlatıyor. Sorgu ekibinin başındaki yetkiliye, büyük bir talepte bulunup ardından küçük bir istekte bulunarak kabul ettirme taktiğini uyguladığını belirtiyor. Yetkilinin onayıyla evinden bir Kur’an getirildi.

Ancak hücredeki karanlık nedeniyle okumakta zorlandığını ifade eden Ayetullah Hamanei, bir gardiyandan kapıyı biraz aralık bırakmasını istedi. Bu talebin de onaylanmasıyla, kapının sadece 10 santimetre açılması, Kur’an’ı okuyabilmesi için yeterli oldu. Böylece Ramazan ayı boyunca bolca Kur’an okuyup birçok ayeti ezberlediğini dile getiriyor.

News ID 1924945

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