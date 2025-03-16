İran’dan batıya “Hakikat ve Adalet” mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Halepçe Katliamı’nın 37. yıl dönümünde, eski Irak rejimi tarafından kullanılan kimyasal silahların kurbanlarının “hakikat” ve “adalet” taleplerinin meşru ve kalıcı olduğunu vurguladı.

Bekayi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 16 Mart 1988’de Halepçe’de binlerce sivilin kimyasal saldırılar sonucu hayatını kaybettiğini ve on binlercesinin kalıcı sağlık sorunları yaşadığını belirtti. Kimyasal silahların üretiminde ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin teknik ve teknolojik katkılarının bulunduğunu ifade eden Bekayi, bu suçun zamanla unutulamayacağını söyledi.

“Halepçe’nin acısını yürekten anlıyoruz”

İranlı sivillerin ve askerlerin de 8 yıllık İran-Irak Savaşı boyunca Saddam Hüseyin rejimi tarafından kimyasal saldırılara maruz kaldığını hatırlatan Bekayi, “İranlılar, özellikle de Serdeşt halkı, Halepçe’de yaşanan trajedinin acısını yürekten anlıyor” diye kaydetti.

“Avrupa’nın insan hakları iddiaları geçersiz kalacaktır”

Batılı ülkelerin Halepçe Katliamı’ndaki rollerini kabul etmeden insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dair iddialarının inandırıcı olmayacağını belirten Bekayi, kimyasal silahların geliştirilmesine destek veren Avrupa ülkelerinin, sorumluluktan kaçmaya devam ettikçe bu suçun gölgesinden kurtulamayacağını vurguladı.