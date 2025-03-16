Erakçi'den tepki: ABD'nin İran'a dış politika dikte etme hakkı 1979'da sona erdi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD hükümetinin İran’ın dış politikasına yön verme hakkı yoktur. O dönem 1979’da sona erdi.” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl eski ABD Başkanı Joe Biden’ın soykırımcı bir rejime rekor seviyede 23 milyar dolar ödeme yapması için kandırıldığını belirten Erakçi, “60 binden fazla Filistinli öldürüldü ve dünya bu konuda ABD’yi tamamen sorumlu tutuyor.” diye kaydetti.

Dışişleri Bakanı, paylaşımında şu ifadeleri de kullandı: “İsrail’in soykırımına ve terörüne desteğinize son verin. Yemen halkının katledilmesini durdurun.”