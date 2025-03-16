İran’dan G7’ye sert yanıt: Asılsız iddiaları reddediyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Fransa’nın Charlevoix kentinde düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları toplantısının bildirisinde İran’a yönelik yer alan iddiaları tamamen asılsız ve sahtekâr bir tutum olarak nitelendirerek kınadı.

Bekayi, İran’ı bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçlamanın gerçeği çarpıtan ve bildirinin yazarlarının kötü niyetini yansıtan bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

G7 ülkelerinin Batı Asya’daki yasadışı, sorumsuz ve müdahaleci politikalarına işaret eden Bekayi, özellikle de İsrail’e verilen silah, mali ve siyasi desteğin altını çizerek, bu ülkelerin bölge barışını baltalayan eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

İran’ın nükleer faaliyetlerinin İran'ın teknik ve endüstriyel ihtiyaçlarına uygun olarak, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın denetimleri çerçevesinde yürütüldüğünü vurgulayan Bekayi, G7’nin bu konudaki endişelerini temelsiz bulduğunu ve bunun bazı üyelerin siyasi yaklaşımlarından kaynaklandığını ifade etti.

İran’ın Ortadoğu’yu nükleer silahlardan arındırma çabalarındaki öncü rolüne değinen İranlı yetkili, bu sürecin önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu kaydetti.

İsrail’in G7 ülkelerinin kapsamlı desteğiyle Gazze ve Batı Şeria’da insan hakları ihlalleri gerçekleştirmeye ve bölge ülkelerine saldırmaya devam ettiğini söyleyen Bekayi, Tel Aviv’in kitle imha silahları geliştirmesinin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden biri olduğunu açıkladı.

İran’ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü koruma hakkına vurgu yapan Bekayi, askeri ve savunma yeteneklerini geliştirme çabalarının bu doğrultuda kaçınılmaz olduğunu aktardı.

Sözcü ayrıca, İran’ın savunma kapasitesinin yalnızca ulusal güvenliği sağlamakla kalmayıp, Batı Asya’nın barış ve istikrarına da katkı sağladığını dile getirdi.

G7’nin Ukrayna konusunda İran’a yönelttiği tekrarlanan ve temelsiz iddiaları da reddeden Sözcü Bekayi, İran’ın savaş karşıtı duruşunu yineleyerek, sorunun diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

İran’ın Ukrayna’daki çatışmalara hiçbir şekilde müdahil olmadığını belirten İranlı yetkili, G7 ülkelerinin suçlama oyunları yerine, hatalı politikalarını gözden geçirmeleri gerektiğini ifade etti.

