İran: Türkiye ile ilişkilerimiz normal bir şekilde devam ediyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi düzenlediği haftalık basın toplantısında “İran ve Türkiye arasındaki işbirliği olağan şekilde devam etmektedir ve her iki ülke de ilişkilerini geliştirme konusundaki önemin farkındadır” dedi.

Bekayi İran ile Türkiye arasında bazı konularla ilgili görüş ayrılıkları olması durumunda, bu meselelerin diyalog yoluyla yönetilmesi gerektiğini belirterek, “Hiçbir taraf, komşuluk ilişkilerinin başka meselelerin gölgesinde kalmasını istememektedir” ifadelerini kullandı.

Sözcü ayrıca ikili ilişkileri korumak ve bazı görüş ayrılıklarını yönetmek amacıyla iki ülke arasındaki temas ve ziyaretlerin devam ettiğini vurguladı.