İran'dan ABD-İngiltere'nin Yemen saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İngiltere’nin Yemen’in çeşitli bölgelerine düzenlediği acımasız hava saldırılarını şiddetle kınadı. Saldırılar sonucunda aralarında masum kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişi hayatını kaybetti veya yaralandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD ve İngiltere’nin askeri saldırılarının BM Şartı’nın temel ilkeleri ile kuvvet kullanımının yasaklanması, ülkelerin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine saygı gösterilmesi gibi uluslararası hukukun temel kurallarını açıkça ihlal ettiğini vurguladı.

Sözcü Bekayi bu bağlamda, BM ve BM Güvenlik Konseyi’nin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditlere karşı sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

ABD ve İngiltere’nin Yemen halkına yönelik ortak askeri saldırısının, bu iki ülkenin mazlum Filistin halkına yönelik soykırımı destekleme politikasının bir parçası olduğunu kaydeden Bekayi Filistin halkının meşru haklarına yönelik her türlü dayanışma ve desteği bastırma çabası olarak değerlendirdi.

Batı Asya’daki güvensizliğin temel kaynağının, Filistin topraklarındaki işgalin ve katliamların devam etmesi olduğunu belirten Bekayi, ABD, İngiltere ve bazı Batılı ülkelerin bu duruma verdiği kapsamlı desteğin bölgesel ve uluslararası barışı eşi benzeri görülmemiş bir tehlikeye sürüklediğini söyledi.

Filistin topraklarında devam eden soykırım ve etnik temizliğe karşı tüm devletlerin, uluslararası ve İslami kuruluşların yasal ve ahlaki sorumluluklarını hatırlatan İranlı yetkili, özellikle Ramazan ayında mazlum Filistin halkına açlık ve kıtlık dayatılması gibi insanlık dışı uygulamalara karşı acil eylem çağrısında bulundu.