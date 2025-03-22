İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları arasında önemli görüşme

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bu telefon görüşmesinde özellikle Siyonist rejimin Gazze’de gerçekleştirdiği soykırım başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Siyonist rejimin Gazze’de savunmasız Filistin halkına karşı işlediği suçları şiddetle kınayarak, İslam ülkelerinin bu suçları durdurmak için acil ve ortak bir eylemde bulunmasının gerekliliğini vurguladı.

Erakçi ayrıca, ABD ve İngiltere’nin Yemen’e yönelik askeri saldırısını, masum kadın ve çocukların katledilmesini ve bu ülkenin altyapısının tahrip edilmesini kınayarak, İslam dünyasının Yemenli Müslümanları destekleme konusundaki ortak sorumluluğunu hatırlattı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı da ülkesinin İsrail’in saldırılarını kesin bir şekilde kınadığına dair tutumunu dile getirerek, krizin daha da derinleşmesini önlemek için bölge ülkeleri arasında yakın koordinasyon ve iş birliğinin önemine vurgu yaptı.