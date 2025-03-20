İrlanda, Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

Al Jazeera'ya göre, İrlanda Başbakanı Micheál Martin, Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik vahşi ve dehşet verici saldırılarının masum sivillerin ölümüne yol açtığını vurguladı.

Martin ayrıca, özellikle Siyonist rejimin Savaş Bakanı Katz’ın açıklamalarını eleştirerek bunların Filistinlilere yönelik toplu cezalandırma anlamına geldiğini belirtti.

İrlanda Başbakanı, Gazze’de savaşın derhal durdurulması çağrısında bulunarak, Avrupa ülkelerinin bu bölgedeki katliamı ve suçları sona erdirmek için harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Siyonist rejimin Gazze Şeridi’ne yönelik vahşi saldırılarının üçüncü gününde, rejime ait savaş uçakları bu dar bölgedeki çeşitli bölgeleri bombaladı. Bu saldırılarda şu ana kadar yüzlerce Filistinli şehit olurken, yüzlercesi de yaralandı.

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiride, Siyonist rejimin bu bölgeye yönelik yeni saldırılarının başlamasından bu yana en az 506 Filistinlinin şehit olduğu ve 909 kişinin de Siyonist rejimin füze saldırıları sonucu yaralandığı duyuruldu.