İran ve BAE dişişleri bakanları bölgeyi ve Gazze'yi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Erakçi bu telefon görüşmesinde, siyonist rejimin Gazze’de ateşkesi tamamen ihlal ederek yüzlerce masum Filistinliyi katletmesini ve ABD’nin Yemen’e yönelik askeri saldırılarının masum kadın ve çocukların şehit olmasına ve bu ülkenin hayati altyapılarının tahrip edilmesine yol açmasını şiddetle kınadı.

Bakan Erakçi ayrıca, bu suçları durdurmak ve tüm bölgede güvensizliğin artmasını önlemek için bölge ve İslam ülkelerinin acilen ortak bir girişimde bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Erakçi, ABD’nin Yemen’e yönelik saldırıları ve siyonist rejimin işgal altındaki Filistin’deki suçlarına karşı BM Güvenlik Konseyi ve diğer devletlerin hareketsiz kalmasını eleştirerek, bölge ülkelerinin bu durumu ciddi şekilde ele alması gerektiğini vurguladı.

BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid de mevcut durumu son derece endişe verici olarak nitelendirerek, bölge ülkeleri arasındaki istişarelerin devam etmesi ve durumun daha da kötüleşmesini önlemek için çabaların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.